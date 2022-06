Wolf overlijdt na aanrijding op A50 bij Apeldoorn

Hellende betonplaat op Apeldoorns balkon ‘ziet er niet fris uit, maar alles is veilig’

De betonplaat die afgelopen zaterdag voor commotie zorgde op winkelcentrum De Maat in Apeldoorn is geen gevaar voor de omgeving. De zegt Marcel van Riet, bestuurder van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex. ,,Het ziet er niet fris uit, maar alles is veilig.’’

7 juni