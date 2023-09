Woningen op plek van kwekerij in Apeldoorn: ruim 80 huizen in het verschiet

Oude school in Apeldoorn wordt omgebouwd tot vijf kapitale stadsvilla’s: ‘Dit is zo’n unieke kans’

De portemonnee moet er goed gevuld voor zijn. Maar wie niet op een paar ton hoeft te kijken, kan er straks geweldig wonen. Alle ruimte. Heel veel licht. Plafonds van meer dan 4 meter hoog. Uitzicht over het majestueuze Oranjepark in Apeldoorn. Wonen in een rijksmonument, dat aan alle eisen van deze tijd wordt aangepast. ,,We weten dat dit niet voor iedereen geschikt is.’’