Zeer grote brand bij Karwei in Apeldoorn

Video Apeldoorn­se kinderen planten eerste Tiny Forest van Gelderland

26 november In Apeldoorn is maandagochtend het eerste Tiny Forest van Gelderland geplant. Een Tiny Forest is een bos ter grootte van een tennisbaan, met veel verschillende soorten bomen en planten. Het is aangelegd door IVN Natuureducatie samen met schoolkinderen en buurtbewoners, zodat ze zich betrokken voelen bij het bos en alles wat er leeft.