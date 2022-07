Zelfs docent Politieacademie vraagt zich af waarom er niet wordt ingegrepen bij boerenprotesten

Een docent van de Politieacademie in Apeldoorn sprak vandaag op sociaal netwerk LinkedIn zijn woede en verbazing uit over de boerenprotesten én de politie en de overheid die dat in zijn ogen op hun beloop laten. ,,Ik wist niet dat dit zomaar kan in dit land, maar dan weet ik dat”, schrijft Lars van Mulligen.

Van Mulligen, volgens zijn LinkedIn-profiel docent cybercrime en digitaal forensisch onderzoek aan de Politieacademie, vraagt zich in de post af of hij ook asbest van zijn oude schuurdak op de snelweg kan dumpen en daarmee weg kan komen of op de snelweg kan parkeren en de politie dat dan aankijkt zonder in te grijpen. ,,Ik ben het een beetje zat", reageert de man uit Varsselder in de Achterhoek later in de middag op zijn eigen schrijfsel.

Hier het bericht op LinkedIn van Van Mulligen, dat inmiddels is verwijderd:

Volledig scherm © LinkedIn

Discussie opstarten



Dat hij in het openbaar kritiek levert op het optreden van mensen van zijn ‘eigen’ organisatie, ziet hij zelf anders. ,,Het is geen kritiek op de politie, maar op de overheid. De politie doet wat de overheid opdraagt en het is de overheid die de discussie over de protesten niet op wil starten. Het is kritiek op alles wat er nu gaande is.”

Verwacht Van Mulligen dan geen problemen bij zijn werkgever door deze openlijke kritische noten? ,,Wellicht. Maar deze post was bedoelt om even te prikken, meer niet. Over een paar uur haal ik het weer weg.” Inmiddels heeft hij het kritische stuk inderdaad weggehaald, maar ook zijn foto verwijderd en zijn naam onherkenbaar gemaakt.

Verwonderlijk

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) deelt de kritiek van de oud-politieman niet. ,,Erg verwonderlijk en het klopt ook niet. Het is niet zo dat de overheid ons nu inperkt en niet laat ingrijpen. De acties zijn onverwacht, we zijn druk met andere dingen, verdelen de schaarste en grijpen soms niet meteen in om escalatie te voorkomen. Maar ik voel geen belemmering door de overheid. We hebben constant en goed contact over de manier waarop wij optreden. Niet handig om dat zo op te schrijven.”