Zeven opgepakte actievoerders van Extinction Rebellion-protest in Apeldoorn weer vrij

Gabbers van het eerste uur doen nog steeds mee op Bussloo: ‘Mijn vader nam me mee toen ik 12 was’

Donkere dreunen en knetterende klanken schallen over recreatieplas Bussloo. De weekendnacht is vanaf het invallen van het donker tot in de ochtend het unieke decor van Ground Zero. Tussen de veelal jonge hakkers en ravers staan ook de gabbers die al sinds de jaren '90 meedoen. ,,Ik was 12 toen mijn vader me al meenam.’’