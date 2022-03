Zo bereiden scholen in de regio zich voor op komst van Oekraïense leerlingen

Uitslag verkiezingen VVD en LA grootste partijen in Apeldoorn, forse klap voor CDA

De VVD en Lokaal Apeldoorn blijven de grootste partijen in de gemeente Apeldoorn. Het CDA is de grote verliezer, terwijl PvdA en GroenLinks winnen. Dat is de voorlopige einduitslag die de gemeente rond 01.50 uur bekendmaakte. Toen waren de stemmen van alle 103 stembureaus geteld.

17 maart