Zo goed als helder in Apeldoorn vanochtend

met video Nog lang niet iedereen durft alweer onbezorgd adem te halen na asbest­brand in Apeldoorn­se wijk Osseveld

Voorzichtigheid is nog steeds geboden in de Apeldoornse wijk Osseveld, waar gespecialiseerde bedrijven asbestresten opruimen na de brand die zaterdag aan de Veenhuizerweg woedde. Speeltuinen zijn nog afgezet, auto’s worden afgespoten en dinsdagavond houdt de gemeente een informatieavond. Want nog lang niet iedereen durft alweer onbezorgd adem te halen.