Zoektocht naar vermiste Apeldoorner Ercan (29) in bos bij Deventer afgerond

De zoektocht naar Ercan Özturk in een bos bij Deventer is vanmiddag afgerond. Sinds woensdagochtend zocht een speciaal team er naar (sporen van) de al ruim anderhalf jaar vermiste Apeldoorner. Tot een doorbraak heeft dat nog niet geleid.

Politiewoordvoerder Sigrid Passchier meldt dat hij nog niet gevonden is. ,,Het zoekteam gaat de komende dagen kijken naar omliggende locaties die interessant lijken.’’

Özturk houdt haar en haar collega’s al sinds 28 maart vorig jaar bezig. De destijds 29-jarige Apeldoorner verdween die zondag in het niets. In de anderhalf jaar die volgde werden twee woningen in Deventer minutieus onderzocht – waarvan eentje zelfs twee keer – en twee bospercelen net buiten de stad uitgekamd. Zonder resultaat.

Maar de politie vestigde de hoop deze week op het Landelijk Team Opsporen Bergen en Identificeren (LTOBI). Naar aanleiding van ‘nieuwe informatie’ gingen leden van die equipe woensdag aan de slag in een bos in de buurt van abdij Sion in Diepenveen. Met stokken en honden werd het bos uitgekamd.

Verhaal gaat verder onder de kaart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het LTOBI bestaat nog maar kort. In 2021 werd het in het leven geroepen om te zoeken naar vermoorde, vermiste personen die ergens onder de grond begraven zijn. In het team zitten deskundigen van alle eenheden van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), zoals veldwerkspecialisten met speurhonden, grondradarexperts, recherchepsychologen en forensisch archeologen.

Zij maken gebruik van geavanceerde zoektechnieken, waaronder de grondradar, een belangrijk middel om bodemverstoringen in kaart te brengen. Toch zijn honden volgens de politie ‘nog steeds verreweg de kansrijkste speurders’ bij het zoeken naar begraven lichamen.

Opgraving

Mocht het tot een opgraving komen, dan zijn de forensisch archeologen leading. Al zijn zij ook al vroeg in de opsporingsfase betrokken. Zij hebben kennis van bodemkunde, zoekmogelijkheden en in te zetten technieken. Zo kunnen ze goed beoordelen of zoeken of graven binnen de bestaande politiescenario’s wel zinvol is.

Recherchepsychologen denken op hun beurt mee over het gedrag van een verdachte. Zij kunnen belangrijke input geven over wat deze persoon waarschijnlijk wel of juist niet doet bij het wegwerken van een lichaam. ,,Een zoekgebied kan groot zijn, bijvoorbeeld een heel bos. Op basis van statistiek, analyse van het terrein en gedragskundige en geografische kennis, proberen we een gebiedselectie te maken die bij alle specialismes goed scoort om de zoeking zo kansrijk mogelijk te maken”, vertelde Jitteke Struik van de politie bij de start van het LTOBI.

Sumanta Bansi

Dat werkte eerder samen in de zaak Sumanta Bansi. De studente (22) werd in 2018 door haar ex-minnaar vermoord en afgelopen oktober werden er op een bedrijventerrein in Hoorn stoffelijke resten van haar gevonden. Hoewel de politie er sterk rekening mee houdt dat ook Özturk om het leven is gebracht, willen zijn naasten zich daar nog niet bij neerleggen. ,,Als familie houden we nog altijd hoop dat hij in leven is’’, vertelde zijn broer eind september.

Volledig scherm De zoektocht naar Ercan Özturk in het bos bij Diepenveen. © Rens Hulman

Volledig scherm De zoektocht naar Ercan Özturk in het bos bij Diepenveen. © Rens Hulman