Zomergolf? Op Drakenbotenfestival in Apeldoorn is het vooral feest: 'Hoop dat niet wéér alles op slot gaat’

Corona. Wat ver achter ons lijkt te liggen, sluimert nu weer op de achtergrond. De besmettingen lopen op. Is dit van invloed op ons gedrag? Zijn we voorzichtig? Nemen we de voorzorgmaatregelen in acht? In Apeldoorn leven wel zorgen, maar er werd dit weekeinde vooral gefeest. ,,Corona wacht wel.”