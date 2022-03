Zorg loopt weer tegen grenzen op: hoog ziekteverzuim door corona, isolatie en griep

video Op het verkeerde stembureau zijn? Dat kan (bijna) alleen in Klarenbeek

Eén dorp en twee partijen die onder de naam Gemeentebelangen meedoen aan de verkiezingen. Die uitzonderlijke situatie doet zich voor in Klarenbeek. Het is een van de weinige plaatsen in Nederland waar er voor verschillende gemeenten gestemd kan worden, Apeldoorn en Voorst.

16 maart