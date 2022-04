Zorgen over Apeldoorns ‘ontmoedigingsbeleid’ van geld vragen voor informatie

Via een Wob-verzoek benadrukt een burger dat de gemeente de wet moet naleven en alle documenten moet geven waar hij recht op heeft. Geregeld is er ergernis over hoe dat verzoek wordt afgehandeld. Bijvoorbeeld wanneer het grootste deel van de gevraagde documenten is zwartgelakt, omdat ergens in dat stuk een ‘persoonlijke beleidsopvatting van een ambtenaar staat’. Dat is een uitzonderingsgrond voor de plicht tot openbaarmaking en zo zijn er meer.