Zorgen over calamiteitenroute rond brokkelviaduct A1 bij Apeldoorn: ‘Hopen dat er niks misgaat’

Opnieuw commotie over brokkelvia­duct bij Apeldoorn: ook ‘omlei­dings­rou­te’ dicht. ‘Ze zitten in eigen koker’

Er is opnieuw commotie over het sinds deze week afgesloten ‘brokkelviaduct’ over de A1 bij Apeldoorn. Dorpsbewoners van Radio Kootwijk, die hun belangrijkste verbinding met de buitenwereld maandenlang kwijt zijn, kunnen vanaf maandag ook een ‘omleidingsroute’ niet meer gebruiken. Oorzaak: slechte communicatie tussen de gemeenten Apeldoorn en Barneveld. ,,Ze zitten in hun eigen koker.’’

21 oktober