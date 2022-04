Zutphenaar Bas Steman schrijft roman over ‘laffe’ Gait die een held bleek: ‘Ineens herkende ik de pijn van de oorlog’

Schrik nog groot in Apeldoorn­se buurt na geloste schoten: ‘Zie hier vaker drugsdea­lers dan postbodes’

Een 35-jarige man die werd gezocht door justitie zit nog vast na de geloste schoten van vorige week in Apeldoorn. Een 26-jarige man is weer vrij, maar blijft verdachte. Doordat in een woning aan de Warenargaarde drugs en munitie werd gevonden, zit de schrik er bij buurtbewoners goed in. ,,Met dat soort tuig wil je geen ruzie hebben.”

