Zutphens ziekenhuis na miljoenenverlies kind van de rekening: ‘We staan met de rug tegen de muur’

vierde klasse Opvolgers van Mark Fennebeu­mer laten bij SV Orderbos nog wel even op zich wachten

SV Orderbos was in de topper in 4F niet opgewassen tegen SC Rheden. In een vervelende wedstrijd waarin de scheidsrechter de grip op de spelers gaandeweg steeds meer kwijtraakte, ging de Orderbosclub met 2-3 onderuit. In de rommelige slotfase zag het ook nog eens twee spelers met rood naar de kant worden gestuurd.

5 februari