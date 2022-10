Zwaar illegaal vuurwerk en envelopjes met harddrugs: burgemeester houdt café Friends in Apeldoorn dicht

WK is best bezocht volleybal­eve­ne­ment in Nederland, finale in Apeldoorn stijf uitver­kocht

Als je nog een kaartje voor de finale van het WK volleybal voor vrouwen had willen hebben, dan vis je achter het net. De eindstrijd van het wereldkampioenschap, waarin Brazilië en Servië zaterdagavond in Omnisport tegenover elkaar staan, is stijf uitverkocht. Of ook alle tickethouders zaterdagavond komen is nog afwachten.

14 oktober