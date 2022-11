Zwaar ongeval in Apeldoorn: slachtoffer klem onder auto

Met video Apeldoorn kleurt oranje, maar dat is niet voor het WK: ‘Probleem is groter dan we denken’

Stop geweld tegen vrouwen! Die boodschap werd door enkele vrijwilligers van de twee soroptimistenclubs in Apeldoorn en wethouder Anja Prins op de straten in de binnenstad van Apeldoorn gespoten. Met oranje verf, geheel in het teken van de wereldwijde actie Orange The World.

27 november