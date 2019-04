‘Zwangere’ hond vastgebonden in bos bij Loenen: ‘Ik ben er echt door van slag’

De Apeldoornse Gonda Klomp is er nog verontwaardigd over en deelde een foto van de hond op Facebook. Volgens haar was het dier drachtig. Ze hoopt de eigenaar van het dier te vinden. ,,Ik ben niet degene geweest die de dierenambulance heeft gebeld, twee andere vrouwen hebben de hond gevonden en gebeld. Toen ik terugkwam van het wandelen, stond de dierenambulance op het punt om te vertrekken met de hond. Ik ben er echt door van slag.’’

Een medewerker van de dierenambulance bevestigt dat er inderdaad een hond is opgehaald die vastgebonden zat. ,,Het dier zat vastgebonden, daarom hebben we het opgehaald en naar het dierenasiel gebracht. Meer kan ik er ook niet over vertellen.’’

Medische check

Bij het dierenasiel Kuipershoek in Klarenbeek wil een medewerkster ook niet veel kwijt over de hond die is binnengebracht. ,,Onze aandacht gaat op dit moment uit naar de hond, we willen eerst de medische toestand van de hond checken. Mochten we meer informatie willen over de hond, dan zullen we dat op Facebook zetten. Op dit moment weten we gewoon nog niks.’’