Zwerversoverlast in Apeldoorn, ondernemers zijn het zat: ‘Spugen zelfs mijn raam onder’

Sint komt Beekbergen pas binnen wanneer het donker is (en kiest in Apeldoorn voor het vliegtuig)

Sinterklaas komt dit jaar pas om 16.00 uur op VSM-station Beekbergen in Lieren aan. De intocht naar Beekbergen vindt op deze manier in het donker plaats. ,,Tijdens de laatste echte intocht van 2019 hebben we dat voor het eerst geprobeerd. Het was zo'n succes dat we nu weer voor de avond kiezen’’, zegt Onno van Andel.

30 oktober