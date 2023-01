11 x deze dingen ‘weet’ tekstrobot ChatGPT over Arnhem

met video Nada (35) vluchtte uit Jemen en zit nu tijdelijk op een cruise­schip in Dieren: ‘Ik ben nu al verdrietig dat ik hier weer weg moet’

Toen Nada Al Mansori in september arriveerde op Schiphol, had ze geen idee dat ze drie maanden later op een cruiseschip in Dieren zou belanden. ,,Ik ben nu al verdrietig dat ik hier straks weer weg moet.”

16:23