1200 zonnepanelen en goede isolatie: ‘Je kunt Rijnstate Elst bij wijze van spreken met één kaars verwarmen’

Column Onderlangs Soms moet je in je leven het avontuur opzoeken, ook al is het dan klein en bescheiden

Stramme spieren stonden een soepel begin van de dag in de weg. De benen waren stijf en ik daalde als een oude man de trap af. Ik was de dag ervoor gaan hardlopen. Niet vanwege een bepaald goed voornemen, nee, met een groter doel in het achterhoofd.

22 januari