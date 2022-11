190 euro energiecompensatie massaal gedoneerd: ‘Heel blij mee, maar helaas ook heel erg nodig’

GroenLink­ser wil de Renkumse politiek verruilen voor een zetel in Provincia­le Staten

OOSTERBEEK/ ARNHEM - De kans is groot dat Eveline Vink, sinds 2014 raadslid, de Renkumse politiek verlaat. De Oosterbeekse stelt zich kandidaat voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Gelderland. Vink staat op plek drie. De partij heeft nu zes zetels in de Staten.

29 november