300 euro boete voor getreuzel, maar gemeente krijgt wel gelijk in zaak over ‘plots gebouwde villa’

Duizenden studenten RijnIJssel vinden spiksplin­ter­nieu­we plek op EN­KA-ter­rein Arnhem: ‘Eindelijk daglicht’

ARNHEM - Jammen met je studiegenoten in een professionele muziekstudio, aan auto’s sleutelen in een hypermoderne autogarage: het kan op de nieuwe ENKA-campus van roc Rijn IJssel, waar sinds kort drieduizend mbo-studenten zitten. ,,Dit is véél beter dan die donkere kelder aan de Velperweg.”

20 april