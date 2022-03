38-jarige Arnhemmer vroeg 17-jarig meisje om seks

PT my aSS Getraumati­seer­de militairen en medewer­kers hulpdien­sten hiken door Veluwse bossen: ‘We hopen hen het geluk even terug te geven’

ARNHEM - Veertig (ex-)militairen, politiebeambten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers met traumatische, psychische klachten doorkruisen in mei vier dagen met bepakking de bossen op de Veluwe. Ze hiken 100 kilometer van Ermelo naar Arnhem. Met deze Veluwemars wil de Stichting PT my aSS het stoere in hen naar boven halen dat ze altijd hebben gehad.

