7 x Arnhemse gebeurtenissen waardoor je je oud gaat voelen

indebuurt‘Ben ik al zo oud?’, is iets wat je aan het eind van dit artikel misschien wel denkt. Waarom? Omdat je gaat lezen over Arnhemse gebeurtenissen die je je herinnert als de dag van gisteren, maar die stiekem toch al heel wat jaren geleden zijn. Wist jij dat het alweer 40 jaar geleden is dat Africa van Toto uitkwam?

Bouw van de Blikken Bioscoop

Ken jij de Blikken Bioscoop nog als de Euro Cinema? Het is alweer 42 jaar geleden dat deze bioscoop in Arnhem werd gebouwd. Inmiddels zit de bioscoopketen Vue Cinemas in dit opvallende gebouw. Benieuwd naar alle veranderingen van deze bioscoop door de jaren heen? Redacteur Tian schreef er onlangs een artikel over.

C1000

Ging jij vroeger in de pauze ook naar de C1000? Deze supermarktketen bestaat inmiddels niet meer in Arnhem. In 2012 werden de plannen bekend gemaakt dat twee van de drie C1000’s in Arnhem door Jumbo werden overgenomen en het filiaal aan de Hommelseweg door Coop. Dat is meer dan tien jaar geleden! Voel je je al oud?

Aanleg van Nelson Mandelabrug

Wist je dat de Nelson Mandelabrug voor het eerst in gebruik werd genomen in 1977? Dat is bijna 50 jaar geleden! Destijds heette de Nelson Mandelabrug nog de Roermondspleinbrug. Deze brug wordt in de volksmond ook wel de nieuwe brug genoemd.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: indebuurt Arnhem

Bibliotheek in de Koningstraat

Je kunt het je vast nog wel herinneren dat de openbare bibliotheek in de Koningstraat zat. Het is alweer 9 jaar terug dat deze verhuisde naar Rozet. Daarna vonden er heel wat veranderingen plaats. In het oude gebouw van de bibliotheek zit nu de woonwinkel Rivièra Maison en op de hoek is een gloednieuwe Spar City gebouwd.

Sluiting kroegen

Er zijn heel wat kroegen in Arnhem gesloten door de jaren heen. Zoals De Zaag en De Boeg. Wellicht heb jij in een van deze kroegen nog een biertje gedronken met je studievrienden. Hier lees je welke kroegen en bars van vroeger niet meer bestaan in Arnhem. Wil je toch graag nog een keer terug naar de jaren van weleer? Dat kan volgend jaar weer bij café l’Amérique. Hier lees je er meer over.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm foto: Gelders Archief 1524-2593

Arnhem Centraal

De verbouwing van het station Arnhem Centraal kan niet ontbreken uit dit lijstje. De bouw duurde maar liefst 20 jaar. Nu lijken die jaren te zijn gevlogen, want het is alweer 6 jaar geleden dat het helemaal af is.

Toen het Spijkerkwartier nog een Red Light zone had

Vroeger, in de tijd dat jouw ouders of oudere broer of zus nog studeerden in Arnhem, was het Spijkerkwartier een rosse buurt. Het was toen toegestaan dat er prostituees voor het raam stonden. In 2006 kwam er een einde aan de raamprostitutie in Arnhem. Kan jij je dat nog herinneringen? Dan voel je je nu vast oud. Heb je geen idee hoe dat eruit zag? Bekijk dan hier oude foto’s.

Boetiek 32

Ken jij Boetiek 32 in winkelcentrum Presikhaaf nog? Als je je dat nog herinnert voel je je écht oud. Wist je dat deze kleine, Arnhemse winkel de voorloper was van de kledingketen OPEN32?