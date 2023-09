Vegetarisch borrelen in Arnhem: 7 x restaurants met vega-opties op de kaart

indebuurt.nl Bij de stadsboer­de­rij in Arnhem is het binnenkort feest: 'Racen met kruiwagens vol poep'

Bij Stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem is woensdag 6 september het oogstfeest. Proeven, plukken, koken en knutselen; ter ere van de oogst is er die dag van alles te doen. Je leest er hier meer over.