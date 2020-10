73-jarige man overleden na zware mishandeling Arnhem; vijf jongeren nog spoorloos

Mercedes verwoest bij brand in Arnhem: 70e autobrand van 2020

25 oktober ARNHEM - En weer is het raak in Arnhem. Opnieuw is er een auto in vlammen opgegaan. Dit keer in de nacht van zaterdag op zondag, in de wijk Statenkwartier. Het is de 70e autobrand van 2020 in de Gelderse hoofdstad.