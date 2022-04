800 euro voor 15.000 huishoudens in Arnhem om dure gas en stroom te compenseren

Gemeenten mogen de regeling naar eigen goeddunken invullen. De regeling geldt in Arnhem voor één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm én voor gezinnen met kinderen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Hoeveel de norm precies bedraagt, verschilt per persoonlijke situatie.



De doelgroep kan naar verwachting vanaf 1 mei een aanvraag indienen. ,,Inwoners die een uitkering via de gemeente krijgen, bijzondere bijstand ontvangen of die een Gelrepas hebben, hoeven de toeslag niet aan te vragen”, legt Paping uit. ,,Zij krijgen deze sowieso. De gemeente zorgt ervoor dat zij de toeslag vanzelf op hun rekening krijgen.”



De wethouder wil meer doen om mensen met een smalle beurs te helpen, nu elektriciteit en gas zo duur zijn geworden. Hij wijst op besparingsmaatregelen met hulp van een gratis energiecoach en wil ook helpen bij geldzorgen of schulden. ,,Met de woningcorporaties zijn we in gesprek om snel meer huizen te verduurzamen, zodat de energierekening verder omlaag kan.”