866 kilo vuurwerk in garage Arnhem, bommenexperts in actie vanwege ontploffingsgevaar

Tweetal gooit bierfles op hoofd 44-jarige en mishandelt hem ernstig, vier tips na uitzending Opsporing Verzocht

14:01 ARNHEM - De politie heeft vier tips binnengekregen over de ernstige mishandeling van een 44-jarige Zevenaarder bij de ingang van de Lidl in Arnhem, 9 juli van dit jaar. In Opsporing Verzocht werden gisteren de schokkende beelden van de mishandeling getoond.