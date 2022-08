9 x hier in Arnhem kun je gratis water tappen

Op de Markt

Bij Rozet

Op het Nieuwe Plein

Op het Willemsplein

Nog even snel je flesje vullen of een plens water over je gezicht voor je de bus instapt? Op het Willemsplein vind je naast het informatiepaneel van het fietsnetwerk een watertappunt.

In het Musispark

Op het Johnny van Doornplein

Op het Station

Audrey Hepburnplein

In het Sonsbeekpark

Op verschillende plekken in Sonsbeek vind je punten waarop je je flesje kunt vullen. Zoals die tussen de Witte Villa en het Watermuseum in en die ter hoogte van het Sonsbeekpaviljoen. Deze kranen zien er echter iets anders uit dan in de stad. In de stad herken je de watertaps aan het donkergrijze uiterlijk met het opschrift ‘drinkwater’, in het Sonsbeekpark zijn ze groen en heeft de tap de vorm van een vogelhoofd. Wist je dat deze in de winter worden afgesloten? In dit artikel lees je waarom.