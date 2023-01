9 x koffietentjes in Arnhem waar je met je laptop mag zitten

indebuurt.nlWerken of studeren met een kop koffie erbij? Niet in alle koffiezaken in Arnhem zitten ondernemers erop te wachten dat je met een laptop aan een tafeltje zit. Bij deze negen koffietentjes in Arnhem ben je wel van harte welkom om te werken.

Beer Arnhem

Bij Beer aan de Hommelseweg kun je terecht voor koffie, thee en taartjes. Ze hebben een bruine labrador die ook vaak aanwezig is. Van dinsdag tot en met zaterdag ben je hier welkom om achter je laptop te werken.

DE-Café

Moet je hard blokken voor een deadline? Dan is het misschien fijn om buiten de deur te werken zodat je niet de neiging hebt andere dingen te doen zoals netflixen. Klap je laptop open in het Douwe Egberts Café in de Jansstraat en bestel er een ijskoffie of latte bij. Handig: bij veel zitplekken zijn stopcontacten te vinden. Wist je dat ze hier ook gratis water ter beschikking stellen?

Starbucks

In het centrum van Arnhem zit sinds mei 2022 een Starbucks en ook deze zaak is een van de koffietentjes waar je met je laptop mag zitten. De vestiging aan de Jansstraat is op vrijdag tot en met zondag geopend tot 22:00. Je kunt dus tot ’s avonds doorwerken als dat nodig is.

WALT

Een uitgebreid ontbijtje eten terwijl je aan het werk bent? Bij WALT in de Koningstraat hebben ze een ‘ontbijt compleet’ op het menu staan. Je krijgt dan een croissant, toast, versgeperste jus d’orange en een cappuccino, koffie of thee. Bij WALT kun je aan de bar zitten of lekker onderuitgezakt in één van de fauteuils, maar er zijn ook tafeltjes met stoelen waar je rechtop zit. Ideaal voor als je moet werken achter een laptop.

Volledig scherm Walter aan het werk in koffiebar Walt. Foto: Valerie Spanjers

HOEK

Heb je een keer zin om in een koffietentje te werken in plaats van thuis? Je bent van harte welkom bij HOEK Arnhem. Er zijn stopcontacten aanwezig en ze hebben WIFI. Dit café is onderdeel van hotel Haarhuis en ze serveren er naast koffie ook lekkernijen als macarons en chocobars. HOEK is elke dag van de week geopend, dus je kunt er terecht wanneer het jou uitkomt.

Brew2Cup

Dit koffietentje vind je in de Kortestraat en je wordt er niet gek op aangekeken als je hier je laptop open klapt. Er zijn plekken voor het raam, zodat je lekker naar buiten kunt kijken en ook beneden in de kelder is veel ruimte om te zitten. Brew2Cup is helemaal gespecialiseerd in koffie, dus aan een goede cappuccino of espresso zal je bezoek niet ontbreken. Goed om te weten: op maandag, dinsdag en zondag zijn ze gesloten.

Pure Roasted

Pure Roasted in de Steenstraat serveert duurzame koffie. Wist je dat de producten die ze voor hun lunch en lekkernijen gebruiken uit de Steenstraat komen? Zo komen de koffiebonen van Cafeïne in het Spijkerkwartier. Je bent bij Pure Roasted niet alleen welkom met je vrienden of familie, maar ook met je laptop.

Prut

Prut is nieuw in Arnhem en ook deze zaak is een van de koffietentjes waar je met je laptop mag zitten. Krijg je tijdens het werk of studeren trek? Esther maakt alle lekkernijen op de kaart zelf. Ze vertelde er al eens over aan indebuurt!

HEMA

Handig! In het restaurant van de nieuwe HEMA in het Musiskwartier vind je veel stopcontacten. Heb je een zwakke laptopaccu of moet je even je telefoon opladen? Hier kun je terecht. Ben je benieuwd hoe het restaurant eruit ziet? Hier bekijk je foto’s.

