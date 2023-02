A12 bij Arnhem weer open voor verkeer na ernstig ongeval met drie auto’s

Arnhemse Gezichten Denny Jacobs werd de naaktschil­der van Arnhem: ‘Dat zorgde voor jaloezie, maar ik ben geen Mick Jagger’

In Arnhemse Gezichten belicht Remco Kock het leven van kleurrijke Arnhemmers die niet de geijkte paden volgen. Aflevering 6 (slot): schilder Denny Jacobs (77). ,,Binnenkort is het voorbij en dat is oké.”