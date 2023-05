A12 bij Ede weer vrij na ongeval met meerdere voertuigen

interview Jan Bos, de nieuwe dominee van Huissen, wil ‘net als Jezus de straat op’: ‘Een volle kerk is niet mijn doel’

Nee, van Jan Bos (59) hoeft de Protestantse Kerk in Huissen door zijn komst niet opeens bomvol te zitten. Liever trekt de kersverse dominee zélf de stad in; of inspireert hij mensen op het voetbalveld. ,,Misschien is de kerk wel te elitair.”