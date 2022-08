A12 weer vrij na ongeluk: flinke file is opgelost

Melkfa­briek omgetoverd tot Blauw­baards Burcht: ‘Door lugubere uitstra­ling is het dé perfecte locatie’

De Melkfabriek aan de Nieuwe Kade in Arnhem is deze week Blauwbaards Burcht. Het Nationaal Jeugdorkest (NJO) speelt die opera van Béla Bartók, met bas-bariton Marc Pantus als Hertog Blauwbaard en mezzosopraan Barbara Kozelj als zijn bruid Judith in de hoofdrollen. ,,De Melkfabriek is de perfecte locatie voor deze opera. Door de lugubere uitstraling.’’

4 augustus