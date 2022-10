A50 weekend dicht, Arnhem vreest drukte en slaat alarm: ‘Kom met openbaar vervoer of fiets naar de stad’

Met Video Eindelijk nieuwe plek gevonden voor ‘iconisch en geliefd’ Feestaard­var­ken

ARNHEM - Een plekje tussen de Molenplaats Sonsbeek en het Watermuseum in Park Sonsbeek. Dat wordt de nieuwe, permanente stek van het Feestaardvarken in Arnhem. Het beeld van Florentijn Hofman moet daar weer net zoveel bekijks trekken en aanloop krijgen als eerder in het Bartokpark in het centrum van de stad.

27 oktober