Aannemer Leo ontwierp een eigen regenton en dat is nu een groot succes

Voetbal Arnhem e.o. Elsweide viert feest in de Achterhoek: kampioen van de vijfde klasse

Elsweide is op de laatste speeldag van de reguliere competitie kampioen geworden van de vijfde klasse C. Na de 2-0 zege op SVGG in Megchelen barstte het feest los met vuurwerk, vlaggen en muziek op het veld.