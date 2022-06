Aanrijding bij Wolfheze legt treinverkeer tussen stations Arnhem-Centraal en Ede-Wageningen stil

VERLEDEN LEVEN Eddy van der Beek, de sportjour­na­list die zoveel van cultuur hield

Weinig mensen in de wereld schoppen het tot romanpersonage. Eddy van der Beek wel. In De Rode Loper van Thomas Rosenboom komt hij voor, als journalist in Arnhem vanzelfsprekend. Samen hadden ze op de lagere school gezeten en later kwamen ze elkaar weer tegen. Rosenboom zelf zei bij de presentatie van het boek dat hij zich door de figuur van Van der Beek had laten inspireren.

14 juni