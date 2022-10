Aantal coronapatiënten in Rijnstate schommelt tussen 20 en 30: geen nieuwe maatregelen nodig

De meeste coronapatiënten zijn voor iets anders opgenomen in het ziekenhuis. ,,We noemen dat een nevendiagnose”, zegt de woordvoerder. ,,Slechts een enkele patiënt wordt in Rijnstate opgenomen omdat hij of zij vanwege ernstige klachten heeft door covid.”

Regels nog niet aangescherpt

Rijnstate heeft geen corona-afdeling ingericht zoals in sommige ziekenhuizen elders wel het geval is. De patiënten liggen apart op de afdeling waar ze zijn opgenomen. Ook de regels in het ziekenhuis vanwege corona zijn niet aangescherpt. ,,Maar we bekijken nu wel per dag of het nodig is die regels aan te scherpen”, zegt de woordvoerder.