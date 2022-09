Aantal mensen in de bijstand in Arnhem daalt fors: ‘Werkgever denkt mee over aangepaste baan’

Het Gesprek ‘Je kunt erg an­ti-lhb­ti zijn, maar ik ga gesprek niet uit de weg’; Ricardo (31) durft zich nu wél uit te spreken

ARNHEM - Met Ricardo Brouwer (31) als nieuwe voorzitter moet belangenorganisatie COC Midden-Gelderland meer van zich laten horen. Ook in de dorpen. Waar hij in zijn jonge jaren in Friesland eerst niet uit de kast durfde te komen, neemt de Arnhemmer nu geen blad meer voor de mond.

10 september