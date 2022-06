Achtervolging vanaf A12 bij Arnhem en schoten op A50: politie pakt vuurwapengevaarlijke man op na crash

Crash

De achtervolging zette zich voort op de A50 van Arnhem richting Zwolle, waar de man rond 03.00 crashte in een bocht van de afslag naar Vaassen. ,,Wij kregen de indicatie dat de man vuurwapengevaarlijk was en omdat hij in zijn auto bleef rommelen en onze aanwijzingen negeerde, hebben wij drie waarschuwingsschoten gelost.’’



De man is daarop met zijn handen omhoog uit de auto gekomen en werd op het asfalt in de boeien geslagen. ,,In de auto troffen wij hard- en softdrugs aan in hoeveelheden die een gebruikershoeveelheid overstijgen.’’