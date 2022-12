Acteur brengt Simon Carmiggelt tot leven in Rheden met ‘Fluiten in het donker’

RHEDEN/ DE STEEG - Journalist en columnist Simon Carmiggelt overleed in 1987, maar hij leeft in de gemeente Rheden nog altijd voort.

Als bronzen beeld zit hij, samen met zijn vrouw Tiny, op een bankje bij het (onlangs gesloopte) gemeentehuis in De Steeg. En komende zaterdag wordt hij in het dorp Rheden tot leven gewekt in de voorstelling Fluiten in het donker van acteur Helmert Woudenberg.

De schrijver was graag op vakantie in De Steeg. Voor het eerst aan het einde van de jaren 50. Hij logeerde daar met zijn vrouw Tiny in een van de plaatselijke etablissementen. Vanaf 1969 tot aan zijn dood was Het Wapen van Athlone zijn stamhotel. Hij wandelde in de bossen en vertoefde graag in de plaatselijke horeca. Zijn belevenissen aan de Veluwezoom leverden inspiratie voor zijn columns.

‘Kronkels’

Carmiggelt (1913-1987) is vooral bekend geworden door zijn lichtvoetige en melancholieke columns, die onder de noemer Kronkels tientallen jaren in dagblad Het Parool werden gepubliceerd. Ze verschenen ook in boekvorm en Carmiggelt las ze voor op de VARA-televisie, bij wijze van dagsluiting.

De bronzen Carmiggelts zijn niet de enige tastbare herinnering aan het verblijf van het echtpaar Carmiggelt in De Steeg. In eerdergenoemd stamhotel, nu La Maison du Steeg, is een van de kamers vernoemd naar de Carmiggelts. Ook verschenen meerdere publicaties over de band van de schrijver met De Steeg.

Flikken Maastricht

Woudenberg, onder meer bekend van Flikken Maastricht en prominent lid van het inmiddels ter ziele gegane theatergezelschap Het Werkteater, speelt de voorstelling Fluiten in het donker meestal in bekende Nederlandse theaters, maar bleek graag bereid om naar het WIK-gebouw in Rheden te komen om Carmiggelt ‘te spelen en te vertellen’.

Rhedenaar Derk Floors is een van de organisatoren. Met drie andere vrijwilligers streeft hij ernaar om met podium De Verbeelding jaarlijks een ‘uitdagend programma’ aan te bieden. De Verbeelding beleeft nu haar tweede seizoen. De organisatie, zonder winstoogmerk, kan gebruikmaken van drie kleine podia in het dorp Rheden. Gestreefd wordt naar bijeenkomsten op cultureel gebied, variërend van kleinkunst tot politieke debatten. Ook wil De Verbeelding ruimte bieden aan jong talent.

Quote We zijn blij met de komst van een voorstel­ling over Carmiggelt. Hij was een meester in het beschrij­ven van mensen in dagelijkse situaties Derk Floors, Organisator ‘Fluiten in het donker’

,,We zijn blij met de komst van een voorstelling over Carmiggelt. Hij was een meester in het beschrijven van mensen in dagelijkse situaties. En dat deed hij met een fijne humor en een bepaalde zachtheid. Heel knap hoe hij mensen in hun kwetsbaarheid typeerde”, aldus Floors.

‘Hij verdient beter’

Mede-organisator Cindy Gronouwe uit De Steeg weet dat de ooit beroemde Carmiggelt in de vergetelheid dreigt te raken. Hij verdient beter, vindt ze. ,,Als lezer vind je veel herkenning in zijn columns. Zijn manier van schrijven maakt dat je je gemakkelijk in zijn verhaaltjes kunt verplaatsen.”

Ze denkt dat de link van Carmiggelt met de gemeente Rheden, het dorp De Steeg in het bijzonder, de voorstelling extra aantrekkelijk maakt. Ook voor mensen die nog nooit iets van hem hebben gelezen.

Quote ,Als ze horen dat het de man is op dat bankje bij het gemeente­huis kan dat een stimulans zijn om naar de voorstel­ling te komen Cindy Gronouwe, Mede-organisator

,,Als ze horen dat het de man is op dat bankje bij het gemeentehuis kan dat een stimulans zijn om naar de voorstelling te komen. En misschien kan dat een opstapje zijn om ook eens iets van hem te gaan lezen.”

De voorstelling ‘Fluiten in het donker – Kronkels van Carmiggelt’ is te zien op zaterdag 10 december in het WIK-gebouw, IJsselsingel 95 in Rheden. Aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via centrumdeverbeelding.nl.

