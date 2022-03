Afgesloten afrit snelweg gebruikt als parkeerplaats voor motorcrossevenement

Eetkamer kasteel Rosendael krijgt histori­sche opknap­beurt: ‘Een flink stuk van het plafond was weg’

ROZENDAAL - Het begon met een klein bladdertje, dat zich steeds verder uitbreidde. Al snel werd duidelijk dat het plafond van de eetkamer in kasteel Rosendael in Rozendaal aan vervanging toe was. In de 32 jaar dat het kasteel open is voor bezoekers, is er nog nooit zo’n grote renovatie nodig geweest.

9 maart