Afgestane zoon Gabriël en moeder Ellen vonden elkaar na jaren terug

Weer drie nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Gelderland-Zuid, in Gelderland nu 26 gevallen bekend

9:12 NIJMEGEN/ TIEL - Zondagavond zijn er in Gelderland-Zuid weer drie nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Drie mannen, uit Nijmegen, Tiel en Ochten, testten positief op het virus. De mannen uit Nijmegen en Tiel verblijven in isolatie, de man uit Ochten is opgenomen in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.