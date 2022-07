Afscheid na bijna 90 jaar Hema aan de Rijnstraat: ‘Jammer, weer een traditie weg uit het centrum’

,,Ik ben m’n loopje kwijt’’, sombert een Arnhemse die zaterdagochtend uit de Hema op de hoek Rijnstraat-Grote Oord in de Arnhemse binnenstad komt. Het is de laatste dag dat deze vestiging van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam open is. Donderdag opent Hema een nieuwe winkel aan de Brouwerstraat in het Musiskwartier.

,,Het was mijn vaste looprondje’’, zegt de vrouw. ,,Altijd eerst een kopje koffie bij de Hema, dan een rondje door de binnenstad en dan was het voor mij weer goed. Zo doe ik het al 19 jaar. Maar straks moet ik daarheen toch?’’ Ze wijst richting Vijzelstraat, waar ze alsmaar rechtdoor moet om bij de nieuwe Hema in het Musiskwartier te komen.

,,Maar het feestje daar gaat zonder ons niet door’’, zeggen twee vrolijke Hema-medewerkers bij de entree van het warenhuis. Ze weren de verslaggever en fotograaf, want er mag niet met personeel worden gesproken en in de winkel ook niet met klanten. Dat is Hema-beleid. Daar kunnen zij ook niets aan doen. Ze vertellen wel al bijna 40 jaar bij HEMA te werken, waarvan zo’n 32 jaar in deze vestiging. ,,Maar nu verhuizen we beiden mee naar de Hema-winkel van de toekomst.’’

Hema was bijna 90 jaar op het kruispunt Rijnstraat-Grote Oord-Vijzelstraat-Weverstraat gevestigd. De winkel opende in 1933, in een ander pand dan het huidige. Het gebouw waarin het warenhuis tot zaterdag zat, werd in 1969 geopend.

Brood halen

Veel Arnhemmers hebben herinneringen aan de Hema in het centrum. ,,Ik ben opgegroeid in de binnenstad. Als kind werd ik eropuit gestuurd om hier brood te halen. Ik ben niet gek op de Hema-rookworst, maar die geur hier herinner ik me nog altijd goed’’, zegt Betty Jacobi.

Zij komt met haar partner Joep Peters de winkel uit, hij draagt een tas vol handdoeken. ,,Voor onze dochter die op kamers gaat.’’ Jacobi: ,,Voor dit soort basisproducten is de Hema altijd onze winkel gebleven. De kwaliteit is goed, de prijs voordelig en ze zijn -weliswaar langzaam- ook steeds duurzamer geworden.’’

Ze komt al 52 jaar in de winkel -‘ik weet nog dat de ingang aan de zijkant in de Weverstraat zat’ - en verhuist zeker mee naar de nieuwe locatie. ,,Al was het maar omdat Hema als enige van de warenhuizen in Arnhem is overgebleven. Maar ook omdat ik er, als ik met mijn dochter in de stad ben, graag even ga zitten voor een kopje koffie.’’

Volledig scherm De Hema gaat na bijna 90 jaar weg uit de Rijnstraat in Arnhem. © Rolf Hensel

Deze zaterdag kan dat niet meer, want het horecadeel op de tweede verdieping is al gesloten. Toch is de roltrap naar die verdieping nog in bedrijf omdat de toiletten voor klanten daar wel open zijn. Enkele, met name oudere Arnhemmers, maken van de gelegenheid gebruik om op die verdieping wat te mijmeren over vervlogen tijden in het centrum.

Geschrokken

,,Jammer, weer een traditie weg’’, zegt Margriet Keetman als ze de winkel verlaat. ,,Ik schrok ervan. Ik wist het niet. Ik ben hier een half jaar niet geweest. Vroeger woonden we in Zevenaar, maar nu in Hattem. Altijd als ik in Arnhem kom, loop ik even bij de Hema binnen. Ook omdat mijn man er zes jaar heeft gewerkt. Altijd even kijken hoe het nu is.’’

Irene Claessens komt al 20 jaar bij de Hema in de binnenstad, vertelt ze als ze er bepakt en bezakt met haar dochtertje Cato uit komt. ,,Beetje jammer dat-ie nu weggaat, maar heel blij dat Hema wel met een winkel in het centrum van Arnhem blijft. Wij zijn echte Hema-fans hè?’’ Cato knikt bevestigend.

Volledig scherm Irene Claessens en dochter Cato zijn 'echte Hema-fans'. © Rolf Hensel

De in Arnhem geboren en getogen Anneke Spanjaard komt al 42 jaar bij de HEMA aan de Rijnstraat. ,,Een rare gedachte dat dit de laatste keer was’’, zegt ze als ze met een tas vol producten naar buiten komt. ,,Maar ja, het is niet anders. Het is vreemd, maar ik word er niet sentimenteel van.’’

Quote Als kind werd ik eropuit gestuurd om bij de Hema brood te halen Betty Jacobi