Afsluiting Posbank verdeelt Rheden tot op het bot: ‘Dit viel mij rauw op het dak’

Papendal Arnhem: met die nieuwe naam kan niemand zich meer vergissen

,,Een preannouncement”, noemt Jochem Schellens het woensdagochtend in zijn kantoor. Nu is Schellens nog de directeur van Sportcentrum Papendal. ,,Binnenkort ben ik dat van Sportcentrum Papendal Arnhem. Op 7 mei hebben we hier een open dag, dan communiceren we het officieel.”

9 maart