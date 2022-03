Agent die onwel werd in huis waar ‘middel X’ was gebruikt uit ziekenhuis, directe link met zelfmoordpoeder niet gevonden

Inmiddels heeft de politie gemeld dat de agent woensdagavond, na behandeling in het ziekenhuis, weer naar huis mocht. Hij maakt het naar omstandigheden goed.



Daarnaast meldt de politie dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de agent onwel is geworden door het middel X. Waardoor de agent dan wel onwel zou zijn worden geraakt is nog onduidelijk.



De omliggende woningen werden woensdag ontruimd en de straat werd afgezet. Een paar uur later maakte de politie bekend dat er een overleden persoon in de woning was aangetroffen. Inmiddels is door de politie vastgesteld dat het om de bewoner ging, waarschijnlijk als gevolg van inname van het aanwezige middel X.



Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.