Agent schiet twee keer in de lucht bij arrestatie van jongens met nepvuurwapen

MET VIDEO Lading van hijskraan valt naar beneden op bouwplaats in Arnhem, bouwvakker raakt ernstig gewond

ARNHEM - Op een bouwplaats aan de Delta in Arnhem is een gedeelte van een gebouw in aanbouw ingestort doordat een hijskraan een lading bouwmateriaal liet vallen. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt, waarvan er één ernstig aan toe is.

16:36