Agenten slaan autoruit in en arresteren drugsgebruiker na melding over lachgas in Arnhem

Blauwalg is spelbreker: Renkumse Rijntocht en Crosstriat­lon gaat niet door

RENKUM - De Rijntocht en Crosstriatlon gaat komende zaterdag niet door. Door de slechte waterkwaliteit in de Rijn moet Zwem- en Poloclub (RZC) het sportieve festijn afblazen. ,,In de rivier is te veel blauwalg aangetroffen waardoor het niet verantwoord is om daar te zwemmen”, laat het Rijntocht-organisatiecomité weten na deskundig onderzoek.

25 augustus