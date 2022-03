Airborneschool zamelt 3700 euro in voor Oekraïne

Aan de loop deden leerlingen mee van groep 1 tot en met 8. ,,Op deze manier lieten de scholieren zien dat ze hart hebben voor de slachtoffers van de oorlog”, vertelt Arjanne van Leeuwen, directeur RDO, opgetogen en trots. Onder het oog van veel ouders en belangstellenden liepen de kinderen rondjes om zo veel mogelijk geld op te halen. De sponsorloop eindigde met een appeltje voor de dorst van Albert Heijn.



Na een week geld ophalen en tellen werd woensdagochtend in de foyer van de school aan de Bram Streeflandweg het bedrag bekend gemaakt. ,,Op zoveel geld had de niemand gerekend”, zegt de directrice. ,,Het werd dan ook met luid gejuich door de kinderen ontvangen.”



De ouders en andere sponsoren konden het geld behalve contant, ook digitaal storten, via een QR-code. De 3700 euro is waarschijnlijk niet het eindbedrag, want de online collectebus staat nog steeds open en is te vinden op de Facebookpagina van de school.