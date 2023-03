Al voor de nederlaag voelden we ons verslagen

Zeven mannen en een vrouw aangehou­den voor fraude met subsidie voor coronaba­nen

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in de afgelopen weken zeven mannen en een vrouw aangehouden voor vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Alle verdachten, in de leeftijden van 26 tot en met 37 jaar, hebben de Nederlandse nationaliteit.