Albert Heijn opent nieuwe vestiging in voormalige kantoorkolos ING in Arnhem

Jarenlange celstraf­fen Colombia­nen voor runnen drugslab in Arnhem

ARNHEM/ DEN BOSCH - Drie mannen uit Colombia zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het produceren van drugs in een groot, professioneel opgezet drugslab in het Arnhemse Meinerswijk. Een 28-jarige man en een 39-jarige man krijgen beiden 4 jaar gevangenisstraf. Een 35-jarige verdachte krijgt 5 jaar gevangenisstraf.

5 april